[FLAŞ] S-400 füzesi deneme atışı yapıldı

SAMANYOLUHABER- Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve NATO arasında krize yol açan Rus S-400 hava savunma sistemi Karadeniz Bölgesi'nde denendi.







Uluslararası haber ajansı Reuters, "Cuma günü Türkiye'nin Karadeniz kıyısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) S-400 denemesi yapması beklenen bölgede gökyüzüne bir füze fırlatıldı." haberini geçti.





Füze fırlatılmasının Sinop şehrinde çekilen videosunun elinde olduğunu belirten Reuters, videoda göğe doğru yükselen ince bir duman sütununun görüldüğünü kaydetti.





TÜRKİYE, F-35 PROGRAMINDAN ÇIKARILDI





Haberde Türkiye'nin son günlerde atış denemeleri için kıyı bölgesindeki kara suları ve hava sahasıyla ilgili kısıtlamalara dair uyarılar yayımladığına işaret edildi.





Teyit edilmesi halinde S-400 denemesinin Ankara-Washington gerilimini tırmandırabileceği vurgulanan haberde, Washington'ın ortak NATO savunma sistemlerini tehlikeye attığı gerekçesiyle Ankara'nın Moskova'dan silah satın almasına sert şekilde karşı çıktığı ifade edildi.





ABD geçen yıl Türkiye'yi F-35 taarruz uçağı müşterek programından çıkarmıştı. ABD'de Temsilciler Meclisi ve Senato'dan oy birliği için geçen kanunda Türkiye'ye askeri ve mali müeyyide uygulanmasına onay verilmişti.





ABD Başkanı Donal Trump müeyyideleri uygulamama yetkisini kullandı.