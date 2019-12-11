[FLAŞ] Saray'dan ABD'ye yaptırım yanıtı

Tasarının bir sonraki durağı Senato Genel Kurulu olacak. Senato Genel Kurulu da onaylarsa, tasarı onay için ABD Başkanı Donald Trump’a gönderilecek.







Türkiye'den yanıt gecikmedi. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu.





Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Kongre'den bu tasarı geçse de, geçmese de S-400'le ilgili süreç devam edecek. S-400'ler alındı, o iş bitti" dedi.





"Bizim teknik uzmanlarımızla, hava komutanlığındaki uzmanlarımız böyle bir riskin söz konusu olmadığını belirtmiştir. Gelin gerçekleri ortaya koyalım. Konuya aydınlığa kavuşturalım" dedi ve devam etti:





"ABD tarafı bu tekliften hep kaçındılar. NATO zirvesinde bu konuyu etraflı ele aldık. Daha sonra Cumhurbaşkanımızın sayın Trump'la görüşmesi oldu. Biz bu teklifimizi yeniledik, gerekçe buysa, bunu ortadan kaldıracak birtakım izahatın yapılabileceğini biliyoruz. Bizi F-35 programı kongrede kaynaklanan bir sıkıştırılmışlık olduğu anlaşılıyor. Bu tamamen Amerikan iç siyaseti olmuş durumda. Bizim S-400'lerin alınmasıyla ilgili Rusya ile yaptığımız anlaşma 2017 Nisan ayındaydı. O zaman Katsa yaptırımı söz konusu değildi. Amerikan yönetiminin, kongresinin Trump yönetimine bu konuda hat çizmek, mesaj vermek belki de cezalandırmak için gündeme aldığı konuydu.





Daha sonra konu başka yerlere gitti. Amerikan yönetiminin belli bir konu YPG'nin oyununun bozulmasından sonra irrasyonel patlamaları gördük hepimiz. Ya hep ya hiç, sıfır toplamlı bir oyun haline geldi bu. Sayın Cumhurbaşkanımız kongre üyelerine de tek tek anlattı. S-400'lerin F-35'lere tehdit oluşturmadığını, bunlarla ilgili düzenlemelerin yapabileceğini söyledi. Konuyu tamamen siyasileştirdiler. Bir pozisyon elde etmeye çalışıyorlar. S-400'den geri adım söz konusu değil. F-35 veya NATO güvenlik sistemi veya F-16'yla ilgili riskin oluşmaması için gerekli düzenlemeyi yapacağız. Patriotları alma konusunda hazır olduğumuzu ifade ettik. Fransa Devlet Başkanı sayın Macron'un açıklaması oldu. Bazı füzeleri teklif ettiklerini söyledi. Türkiye hiçbir zaman bunları almayacağını söylemedi."





Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki telefon görüşmesine de değindi ve "Suriye ve Libya'ya yaşanan gelişmeler önemli başlıklar oluşturuyor. Barış Pınarı'ndan sonra yaptığımız iki önemli anlaşma var. Sahadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Teröristlerin sınırımızdan tamamen uzaklaştırılması, güvenli bölge için çalışmalarımız devam ediyor. Eş zamanlı olarak mültecilerin evlerine güvenli şekilde dönmesi için ilgili kurumlar detaylı çalışmalar sürüyor. Güvenli, gönüllü ve onurlu şekilde dönecekleri bir çalışma yapıyoruz. Birazdan Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında bir telefon görüşmesi olacak. İran ve Rusya tarafına gerekli telkinleri yaptık. Nihai olarak Suriye'de çözüm bir siyasi geçiş ile gerçekleşecek" dedi.





Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığının belli olduğunu da savundu.