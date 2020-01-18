Samanyolu Haber /Dünya / [FLAŞ] Şili'de uçak kazası /18 Ocak 2020 10:31

[FLAŞ] Şili'de uçak kazası

Şili’nin başkenti Santiago’nun kuzeyinde yer alan La Victoria Havaalanı'na inmeye çalışan küçük uçak yere çakıldı. Kazada en az 2 kişinin öldüğü bildirildi.

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Colina Belediyesinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "San Francisco yoluna küçük bir uçak düştüğü kaydedildi, Chacabuco sektöründe yaşanan kazada en az 2 kişinin ölümünü bildirmekten üzüntü duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Uçağın havaalanına düşmesinin ardından çıkan yangını döndürmek için itfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken, Şili Hava Kuvvetleri personelinin de operasyona katıldığı açıklandı.

Kazanın nedeni ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, ölenlerin kimliği gizliliğini koruyor. 
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