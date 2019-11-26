[FLAŞ] Şule Çet davasında gelişme

Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet’in (23) plazanın 20'nci katından düşerek şüpheli şekilde ölmesiyle ilgili davada Çet ailesinin avukatlarından Umur Yıldırım, sanık Çağatay Aksu'nun (34) diğer sanık Berk Akand'a (33) gönderdiği mektuplar ile ilgili konuştu. Mektupların 1 yıl önce yazılmasına rağmen mahkemeye yeni sunulduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Berk Akand’ı kurtarmak için, masum intibası yaratmak için sunuldu. Ancak bu mektuplar bir sanığı kurtarmadan ziyade ikisinin birlikte işlediğini daha çok ortaya koyan yazışmalar" dedi.







Şule Çet davasında 20 Kasım'da yapılan 5’inci duruşmasında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıklardan Çağatay Aksu'nun, 'cinsel saldırı', 'hürriyeti tahdit' ve 'kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanık Berk Akand'ın ise 'yardım etmek' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Duruşmada ayrıca Aksu’nun Akand’a cezaevinde gönderdiği mektuplar da mahkemeye delil olarak sunuldu.