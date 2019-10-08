[FLAŞ] Suriye tezkeresi Meclis’te kabul edildi

Görüşmelerin ardından, mevcut sınır ötesi operasyon tezkeresinin süresi 30 Ekim 2019’dan itibaren 1 yıl daha uzatılacak.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında yaptığı konuşmada tezkereye destek vereceklerini açıklamıştı.





HDP: “Meclis’e gelen tezkere bir samimiyet testidir”





Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ise grup toplantısında tezkere hakkında “Meclis’e gelen tezkere bir samimiyet testidir. Demokrasiden yana mısınız savaştan yana mısınız, barıştan yana mısınız felaketten yana mısınız? 20 yıldır meclise tezkereler geliyor. 20 yıl sonunda tezkereler ülkeyi nereye sürükledi?” diye konuşmuştu.