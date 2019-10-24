Samanyolu Haber /Gündem / [FLAŞ] Suriye'de beş asker yaralandı /24 Ekim 2019 20:02

[FLAŞ] Suriye'de beş asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, Resulayn bölgesinde keşif yapan beş TSK mensubunun yaralandığını duyurdu. SDG de TSK'nın ateşkese rağmen Resulayn dışındaki üç köye saldırıda bulunduğunu açıkladı.

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Türkiye'nin 9 Ekim'de başlattığı ve Salı günkü Soçi mutabakatı ile durdurulan Suriye'nin kuzeyindeki "Barış Pınarı Harekâtı" bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) mensup beş asker yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Resulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristlerce yapılan dron, havan ve hafif silah saldırısında beş personelimiz yaralanmış, meşru müdafaa çerçevesinde gerekli karşılık verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

SDG: TSK üç köye saldırıyor

Öte yandan omurgasını YPG unsurlarının oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Sözcüsü Mustafa Bali, TSK'nın Resulayn'ın dışındaki üç köye saldırdığını duyurdu.

Twitter üzerinden bir açıklama yapan Bali, "Türk ordusu, ateşkese rağmen Esadiye, Mişrafa ve Manacer'e çok sayıda paralı asker ve her türlü ağır silahla saldırıyor" ifadesini kullandı.

Bali ayrıca "SDG meşru müdafaa hakkını kullanacaktır ve ateşkesin ihlal edilmesiyle ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır" diye ekledi.

Harekâtın bilançosu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile varılan Soçi mutabakatı öncesinde harekâttaki kayıplarla ilgili bir açıklama yapmış ve yedi TSK mensubunun hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

TSK güdümündeki muhaliflerden oluşan Suriye Milli Ordusu'nun 79 kayıp verdiğini belirten Cumhurbaşkanı, ayrıca Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'nin sınır bölgesindeki yerleşimlere yapılan havan topu saldırılarında ise 20 sivilin yaşamını yitirdiğini söylemişti.

MSB verilerine göre ise "Barış Pınarı Harekâtı"nda "etkisiz hale getirilen" PKK/YPG unsurlarının sayısı 702 oldu.
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