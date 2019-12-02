[FLAŞ] Suriye'de üç Rus askeri yaralandı

Türkiye’nin askeri harekatının ardından Amerikan askerlerinin çekildiği, Soçi Mutabakatı’nın sonrasında da Rus askeri polisinin konuşlandığı Kobani’de bir patlama meydana geldi.





Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Rus askerlerinin rutin devriyesi sırasında ev yapımı bir bomba infilak etti. Üç askeri polisin yaralandığı açıklandı.







Rusya Savunma Bakanlığı, askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığını da duyurdu.Türkiye’nin harekatının ardından, Moskova ile Ankara arasında yapılan Soçi Mutabakatı’yla, Rus ve Türk askerleri Kobani’de ortak devriye yapıyor.