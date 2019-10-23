Samanyolu Haber /Dünya / [FLAŞ] Suriye'nin kuzeyinde peş peşe patlama /23 Ekim 2019 19:34

[FLAŞ] Suriye'nin kuzeyinde peş peşe patlama

Türkiye'nin harekatı sonrası dengelerin değiştiği kuzeydoğu Suriye'de bugün bir dizi patlama meydana geldi. Kamışlı, Suluk ve el Şadadi'deki saldırıları üstlenen olmadı.

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Türkiye ile Rusya’nın dün vardığı mutabakatın dışında tutulan Kamışlı’da yerel saatle 13.00’da arabaya yerleştirilen bir bomba infilak etti. Can kaybının yaşanmadığı saldırıda yaralananlar olduğu belirtiliyor.

Kamışlı’daki saldırıdan yaklaşık bir buçuk saat sonra, Tel Abyad’ın (Gire Spi) güneyinde ve Türkiye’nin kontrol alanının dahilinde kalan Suluk’ta bir patlama yaşandı. Bölgeden gelen haberler, can kayıpları olduğu yönünde.

Üçüncü patlama ise Haseke’nin güneyinde, SDG kontrolünde bulunan Şadadi’de bir caminin dışındaki dükkanların önünde bir bomba patladı.Saldırıları üstlenen olmadı. 
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