[FLAŞ] Tam da NATO Zirvesi öncesi... Yeni S-400'ler alınıyor

Rus haber ajansı RIA'ya göre, Cumhurbaşkanlığı'na bağlı bir Türk yetkili, yeni S-400 füze sistemlerinin satın alınacağı tarihin yalnızca "teknik bir mesele olduğunu ve aradan çok vakit geçmeden gerçekleşeceğini" ifade etti.







Geçtiğimiz ay, Rus silah sanayi şirketi Rosoboronexport yetkilisi yaptığı bir açıklamada, gelecek yılın ilk yarısı Türkiye'ye başka S-400 sisteminin tedariki için anlaşma sağlanmasından umutlu olduğu belirtmişti.





Türkiye ve ABD arasında S-400 gerginliği





Ankara ve Washington arasında Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması nedeniyle uzun süredir diplomatik gerginlik yaşanıyor.





ABD, Türkiye'nin aldığı Rus sisteminin NATO savunma sistemleriyle uyumlu olmadığını ve F-35 savaş uçakları için bir tehdit oluşturduğunu öne sürüyor. Ayrıca Washington, S-400 alımı nedeniyle Ankara'yı F-35 programından çıkarmıştı.



