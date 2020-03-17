Samanyolu Haber /Spor / [FLAŞ] TFF’den koronavirüs kararı /17 Mart 2020 19:31

[FLAŞ] TFF’den koronavirüs kararı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle çok sayıda ülkede ligler ertelenirken Türkiye’de maçların seyircisiz oynanması yönünde alınan karara tepkiler geliyordu.

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Koronavirüs nedeniyle 55 katılımcı ülkeyle yapılan toplantının ardından açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, alınan kararda bir değişiklik olmadığını duyurdu. Özdemir “Süper Lig'de maçlar, Nisan ayının sonuna kadar seyircisiz olarak devam edecek" dedi.

Nihat Özdemir’in açıklamaları şu şekilde:

“Toplantıda alınan karar gereği 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelenmişti. 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan şampiyonanın 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı.

Şu anda alınmış kararda değişiklik yok. Süper Lig'de maçlar, Nisan ayının sonuna kadar seyircisiz olarak devam edecek.”
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