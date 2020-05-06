Samanyolu Haber /Spor / FLAŞ... TFF kararıyla ligler açılıyor /06 Mayıs 2020 14:20

FLAŞ... TFF kararıyla ligler açılıyor

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen futbol liglerinin 12-13-14 Haziran'da başlatılacağını açıkladı.

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Özdemir, "Şimdilik olmak kaydıyla Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve bölgesel amatör liglerimizi 12, 13, 14 ve 15 Haziran tarihlerinde başlatma kararı aldık" dedi. 

Özdemir sözlerine şöyle devam etti:

"Elimizde 10 ayrı senaryo var. Bunları bakanlıklarımızla paylaştık. Yarın Sağlık Bakanlığımıza başvuracağız ve onların bize verecekleri sistem içinde liglere başlayıp sezonu bitireceğiz. Ana hedefimiz sağlık. En iyi çözümü bularak yola devam edeceğiz. Ankaragücü'nde bir virüs saptanmıştır. Bundan sonraki yolumuza Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun kararlarıyla devam edeceğiz. Kendi başımıza karar almayacağız. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun alacağı kararları biz TFF Bilim Kurulu olarak yorumlayıp yolumuza devam edeceğiz."

TEKNİK DİREKTÖRLER 'ZOR' DEMİŞTİ

Bugün basına yansıyan bazı teknik direktörlerin ifadelerine göre ise uygulamada futbolcuları sahaya çıkarmanın ve top oynatmanın çok zor olacağı belirtilmiş, ligin açılmaması istenmişti.

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