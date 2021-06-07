Samanyolu Haber /Spor / [FLAŞ] TFF'den "yabancı" açıklaması /07 Haziran 2021 19:58

[FLAŞ] TFF'den "yabancı" açıklaması

TFF Başkanı Nihat Özdemir, kulüplerin yabancı sınırının bir sene daha ertelenme talebinin değerlendirileceğini kaydetti.Kulüpler Birliği ile toplantı yapan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, toplantı sonrasında önemli açıklamalar yaptı.

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Nihat Özdemir, "Kulüplerimiz geçen yıl ertelenen yabancı sayısı kuralının 1 yıl daha bizden daha ertelenmesini istiyorlar. Biz bunu Türkiye Futbol Federasyonu'nda yönetim kurulumuzda değerlendirmeye alacağız." ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı Özdemir, "Kulüplerimizin gelirleri harcama limitine 3'te 1 olarak yansıyordu. Bilançosu temiz olan kulüp 3'te 3, bilançosu gri olan kulüp 2/3, bilançosu kötü olan kulüp yine 1/3'ünü kullansın yönünde geri dönüşler aldık. Değerlendireceğiz." dedi.

Özdemir, "Kulüplerimiz limitlerin arttırılmasını istedi. Birçok ekonomik kayıpları oldu. Bunun değerlendirilmesini istediler, biz bunu da değerlendireceğiz." ifadeleriyle sözlerine devam etti.
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