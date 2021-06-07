Nihat Özdemir, "Kulüplerimiz geçen yıl ertelenen yabancı sayısı kuralının 1 yıl daha bizden daha ertelenmesini istiyorlar. Biz bunu Türkiye Futbol Federasyonu'nda yönetim kurulumuzda değerlendirmeye alacağız." ifadelerini kullandı.







TFF Başkanı Özdemir, "Kulüplerimizin gelirleri harcama limitine 3'te 1 olarak yansıyordu. Bilançosu temiz olan kulüp 3'te 3, bilançosu gri olan kulüp 2/3, bilançosu kötü olan kulüp yine 1/3'ünü kullansın yönünde geri dönüşler aldık. Değerlendireceğiz." dedi.





Özdemir, "Kulüplerimiz limitlerin arttırılmasını istedi. Birçok ekonomik kayıpları oldu. Bunun değerlendirilmesini istediler, biz bunu da değerlendireceğiz." ifadeleriyle sözlerine devam etti.