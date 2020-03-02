[FLAŞ] Trabzonspor'da Sturridge gitti

Sık sık sakatlık sorunu yaşayan ve forma giydiği son maçlarda varlık gösteremeyen Sturridge’nin sözleşmesinin feshedildiği Kamu Aydınlatma Platformu’na da bildirdi.







Trabzonspor’dan yapılan açıklamada, “Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Daniel Andre Sturridge arasında imzalanmış olan, 21.08.2019 başlangıç 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşması gereğince, futbolcu, ileriye dönük tüm hak ve alacaklarından vazgeçmiştir” denildi.



