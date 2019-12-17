[FLAŞ] Trump Ermeni Soykırımı'nı reddetti

Dışişleri Bakanlığı, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Ermenilerin topluca katledilmelerini ve sürgün edilmelerini soykırım olarak tanıyan kararına tepki gösterdi ve bir açıklama yayımlayarak, Trump yönetiminin olayları 'en kötü kitlesel zulümlerden biri' olarak nitelendirmeye devam edeceğini duyurdu.







Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, "Yönetimin bu konudaki tutumu değişmedi. Bu konudaki görüşlerimiz, geçen nisan ayında Başkan'ın yaptığı açıklamada yansıtılmaktadır" açıklamasında bulundu.





Türkiye, ABD hükümetinin olayları soykırım olarak tanımasına tepki göstermiş ve 20. yüzyıl başındaki olayların tartışmalı ve akademik bir uzlaşıdan yoksun olduğunu savunmuştu.





Geçen hafta, ABD Senatosu oy birliğiyle, Ermeni Soykırımı'nı, ABD'nin resmi politikasının bir parçası olarak tanıyan bir kararı onaylamıştı.





Tasarının mimarlarından olan Senatör Bob Menendez sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Ermeni Soykırımı'nı tanıyan ve anılmasını öngören tasarımız az önce ABD Senatosu'ndan geçti" paylaşımında bulunmuştu.Menendez, "Gerçek, nihayet, bizi özgürlüğümüze kavuşturacak" ifadelerini kullanmıştı.





Tasarı, 405'e karşı 11 oyla geçmişti.





Tasarının yasalaşması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ekim ayında Kuzey Suriye'de, ABD ile birlikte IŞİD'e karşı savaşan Suriyeli Kürtlere karşı askeri harekat kararına bir tepki anlamına da geliyordu.





Bugüne kadar Ermeni Soykırımı'nı tanıyan ülkeler şöyle sıralanıyor:





Rusya, İtalya, Hollanda, Ermenistan, Avusturya, Polonya, Arjantin, Brezilya, Portekiz, Fransa, Yunanistan, Slovakya, Almanya, Kıbrıs, İsveç, Bolivya, Libya, İsviçre, Bulgaristan, Lübnan, Suriye, Kanada, Litvanya, Vatikan, Şili, Lüksemburg, Venezuela, Çekya, Paraguay.





Oy birliği ile kabul edilen tasarıyla birlikte şu üç husus soykırım tasarı ile birlikte hayata geçirilecekti:





Ermeni Soykırımı'nın resmi törenlerle anılması.





ABD hükümetinin, Ermeni Soykırımı'nı ya da herhangi bir soykırımı inkar etmeye yönelik çabalarla ilişkilendirilmesinin reddedilmesi.





Ermeni Soykırımı'na dair gerçeklerin eğitim yoluyla anlaşılmasının teşvik edilmesi.