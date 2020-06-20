Samanyolu Haber /Dünya / [FLAŞ] Trump, Halkbank Davası'nın savcısını azletti /20 Haziran 2020 23:26

[FLAŞ] Trump, Halkbank Davası'nın savcısını azletti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump devam eden Halkbank Davası'nın seyrini değiştirebilecek bir hamle yaptı.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Adalet Bakanı William Barr, ABD Başkanı Donald Trump'ın Manhattan Savcısı Geoffrey Berman'ı görevden aldığını duyurdu. 

ABD'deki Halkbank Davası'nın savcısı olarak bilinen Berman daha önce "istifa etmeye niyeti olmadığını" söylemişti.

ADALET BAKANI, TWITTER'DAN DUYURDU

Adalet Bakanı Barr şahsi Twitter hesabında şu ifadelere yer verdi: "Ne yazık ki dün geceki açıklamanızla halka hizmete değil, halka gösterişi tercih etmiş oldunuz. İstifa etmeye niyetinizin olmadığını ilan ettiğiniz için, Başkan'dan sizi görevden almasını istedim ve bunu yaptı."
Geoffrey Berman, powerful US attorney who investigated Trump associates refuses to step down after Barr tries to push him out - CNNPolitics

Savcı Geoffrey Berman

PREET BHARARA'NIN YERİNE GELMİŞTİ

Berman, Reza Zarrab (Rıza Sarraf), Mehmet Hakan Atilla ve Halkbank Davası'nı açan bir önceki başsavcı Preet Bharara'nın yerine yaklaşık 2,5 yıl önce atanmıştı. 

Berman, Başkan Donald Trump'ın avukatı ve yakın dostu Rudolph Giuliani hakkında da soruşturma başlatmıştı.

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ABD Eski Ulusal Güvenlik Direktörü John Bolton'ın kaleme aldığı kitapta, 2018 yılı mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'a bir not ileterek Halkbank'ın masum olduğunu söylediğini iddia etmişti.

Bolton, "Trump, Erdoğan'a bu meseleyle ilgileneceğini söyledi. Davaya bakan savcıların kendisinin değil Obama'nın adamları olduğunu anlattı ve bu kişilerin yerine kendi adamlarının geçmesiyle sorunun çözüleceğini söyledi." ifadelerini kullanmıştı.
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