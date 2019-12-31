[FLAŞ] Trump saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu

ABD’nin pazar akşamı Irak’ta Haşdi Şabi’nin kilit unsurlarından Ketaib Hizbullah’a ait hedefleri vurmasının ardından Irak’ta gerilim yüksek. Hava saldırılarını protesto eden binlerce kişi, Bağdat’taki Amerikan elçiliğinin önünde toplanıp binayı basmaya çalıştı. Reuters’a konuşan Irak Dışişleri yetkilileri, Amerikan Büyükelçisi ile elçilik çalışanlarının Bağdat’tan tahliye edildiğini söyledi.







Protestocular ABD Başkanı Donald Trump’a karşı sloganlar atarken, Anadolu Ajansı’na göre elçiliğin bir duvarı da ateşe verildi. AA, bazı eylemcilerin içeri girdiği bilgisini de geçti. Haşdi Şabi’ye bağlı Bedir Tugayları Komutanı Hadi Amiri ve Asayib Ehlilhak Örgütü lideri Kays Gazali dahil, çok sayıda üst düzey milis liderinin de protestocular arasında olduğu belirtiliyor. Irak polisinin göstericileri biber gazıyla dağıtmaya çalışması sonucu en az 12 kişinin de yaralandığı açıklandı.





TRUMP: İRAN SORUMLU TUTULACAK





Göstericilerin son olarak elçilik binasının girişindeki bir güvenlik kulübesini yakmaya çalıştığı belirtilirken, ABD Başkanı Donald Trump da eylemlerden İran’ı sorunlu tuttu.





Twitter’dan açıklama yapan Trump, pazar günü hava saldırılarında hedef alınan İran yanlısı Ketaib Hizbullah’ın bir Amerikalıyı öldürdüğü suçlamasını yineleyerek, “İran bir Amerikalı personeli öldürdü, birçoklarını yaraladı. Buna güçlü bir şekilde yanıt verdik ve her zaman da vereceğiz. İran şimdi Irak’taki ABD elçiliğine karşı bir saldırıyı organize ediyor. Bundan sorumlu tutulacaklar. Ayrıca, Irak’ın elçiliği korumak için güçlerini kullanmasını bekliyoruz ve bu konuda bildirimde bulunduk” ifadelerini kullandı.





POMPEO: AMERİKALILARI KORUYACAĞIZ





ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun ise Iraklı liderlerle telefonda konuştuğu ve ‘ABD’nin Irak’taki Amerikalıları koruyacağını’ söylediği açıklandı. ABD Dışişleri’nden yapılan açıklamada, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile Cumhurbaşkanı Berhem Salih’in de Pompeo’ya, ülkedeki Amerikan personelinin güvenliğinin korunacağı yönünde garanti verdiği belirtildi.





Haftalardır hükümet karşıtı protestolara sahne olan Irak’taki öfke, pazar akşamı düzenlenen hava saldırılarından sonra ABD’ye yönelmiş durumda. ABD’nin Irak ve Suriye’de eş zamanlı düzenlediği saldırılarda, İran yanlısı Haşdi Şabi’nin kilit unsurlarından Ketaib Hizbullah’a ait hedeflerin vurulduğu açıklanmıştı. Irak’taki bir Amerikan üssüne düzenlenen ve bir ABD vatandaşının öldüğü roketli saldırıdan Ketaib Hizbullah sorumlu tutulmuştu.