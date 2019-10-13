[FLAŞ] Trump'tan operasyon açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’da bir konferansta yaptığı konuşmada Suriye’den çekilme kararını bir kez daha savundu. Her yıl düzenlenen konferansta Muhafazakâr Hristiyan aktivistlere hitap ettiği konuşmasında ABD’nin kendi sınırlarına odaklanması gerektiğini söyleyen Trump, “Türkiye [sınırı] boyunca uzanan bu 30 kilometrelik, 22 millik şerit, Kürtler buradan ayrılma niyetinde, bu iyi bir şey. Bırakalım sınırlarına sahip olsunlar. Kendi vatanımızda kendi sınırlarımızı koruyamazken, askerimizin orada Suriye ve Türkiye arasındaki sınırda koruma görevi yapmak için 50 yıl daha durması gerektiğini düşünmüyorum. Hiç sanmıyorum” dedi.



Ardından da Türkiye’nin ‘verdiği sözleri tutmaması durumunda’ yaptırımları devreye sokma tehdidini yineledi. “Tıpkı Pastör Brunson’ı serbest bırakmak için yürüttüğüm müzakerelerde yaptığım gibi, dini azınlıkların korunması, bizim yakaladığımız IŞİD’li tutuklulara göz kulak olmak da dahil, verdikleri sözleri tutmazlarsa, çok hızlı, güçlü ve sert ekonomik yaptırımlar uygulayacağımızı Türkiye’ye açıkça söyledim.”





‘KÜRTLER BİZE, BİZİM TOPRAĞIMIZ İÇİN YARDIM ETMEDİ’





Trump, “Kürtlerin kendi toprakları için savaştığını” söyleyerek, “Unutmayın: Onlar [Kürtler] kendi toprakları için savaşıyor. Bizim toprağımız için savaşmamıza yardım etmediler. Kendi toprakları için savaşıyorlar ve bu iyi bir şey ama biz onlara yardım ettik” dedi.





Trump’ın Suriye’de Türkiye’nin operasyonuna “yeşil ışık yakmasına” Hristiyan muhazafakârlar ve Evnajelistler de tepki göstermiş; IŞİD’in yenilmesinde rol oynayan Suriye Demokratik Güçleri’ne desteğe devam etmesi çağrısı yapmışlardı.