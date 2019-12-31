[FLAŞ] Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması!

Asgari ücretle ilgili konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kendilerine bağlı sendika üyelerinin asgari ücretten fazla ücret aldıklarını, asıl sorunu sendikalaşamayan mesleklerde çalışan işçilerin yaşadığını söyledi.







“MÜMKÜN DEĞİŞ İŞVERENLE NASIL ANLAŞACAĞIZ?”





Akaryakıt istasyonunda çalışan, esnafın yanında çalışan, AVM'de çalışan işçilerin hiçbir sendikaya üye olmadığını ancak onların da haklarını savunduklarını anlatan Atalay, şöyle dedi:





*2 bin 578 açıkladığımız zaman şimdi Zonguldak'ın köyündeki insan bilmez ki niye 80 değil diye düşünür.





* Elimizde bir veri var. Yoksulluk sınırı yaşam maliyeti. Bizim söylediğimizle alınan arasında bir uyum olsun istedik.





* Biz böyle olursa masada oluruz. Yoksa masada olmayız dedik. Maalesef bunun dışında yapacak bir gücümüz yok.





* Bir dahaki dönem sayın bakanın açıklaması var iki taraf anlaşsın. Biz mümkün değil işverenle nasıl anlaşacağız.





* Devleti idare edenler hükümet, bakanlık, hakimlik yapmadan anlaşma şansımız olmaz. Anlaşma yaptıklarımız işverenlerde hiçbir asgari ücret alan yok.





* Hepsi asgari ücretin üzerinde alıyor. AVM'ye giriyor adam sabah, akşam çıkıyor. Asıl onlar modern madenci.





* Asgari ücret alıyorlar, güzel giyiniyorlar ama güneşi görmüyorlar. Onlara bir çare bulmak lazım.





* Biz yasama yürütme değiliz. Biz söylüyoruz. Onlara bir çözüm bulmak lazım.