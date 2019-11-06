[FLAŞ] Türkiye Kupası’nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. tur kura çekimi gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapılan kura çekimi, saat 15.00’te başladı. Beşiktaş’ın rakibi Erzincanspor, Galatasaray’ın rakibi Tuzlaspor, Fenerbahçe’nin rakibi İstanbulspor ve Trabzonspor’un rakibi Altay oldu.
Kupada 4. turu geçen 27 takım ile Süper Lig’de geçen sezonu ilk 5 sırada tamamlayan Galatasaray, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor, 5. turda mücadele edecek. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak 5. turda ilk karşılaşmalar 3, 4 ve 5 Aralık’ta, rövanş müsabakaları ise 17, 18 ve 19 Aralık’ta yapılacak.
İŞTE EŞLEŞMELER:
Çaykur Rizespor – Yılport Samsunspor
Altınordu – Denizlispor
Alanyaspor – Adanaspor
Esenler Erokspor – Sivasspor
Altay – Trabzonspor
Beşiktaş – AG 24 Erzincanspor
Karagümrük – Göztepe
Kasımpaşa – Vanspor
Yeni Malatyaspor – Keçiörengücü
Hekimoğlu Trabzon – Başakşehir
Tuzlaspor – Galatasaray
BB Erzurumspor – Bursaspor
Kayserispor – Manisaspor FK
Kırklarelispor – Gaziantep FK
Eyüpspor – Antalyaspor
Fenerbahçe – İstanbulspor