Samanyolu Haber /Gündem / FLAŞ... Türkiye, Mısır'la barışıyor /12 Mart 2021 11:21

FLAŞ... Türkiye, Mısır'la barışıyor

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Mısır'la diplomatik düzeyde temaslarımız başladı" dedi.

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Çavuşoğlu, Suudi Arabistan ile ilgili olarak ise Suudi Arabistan'la ilişkilerimizin düzelmemesi için sebep yok. Olumlu adım atarsa biz de atarız. Aynı şey BAE için de geçerli" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısır ile diplomatik düzeyde ilişkilerin başlamasına ilişkin "Bizden de onlardan da ön koşul gelmedi" dedi.

Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz hafta Mavi Vatan-2021 Tatbikatı'nın başladığı gün yaptığı açıklamada "Mısır ile tarihsel ve kültürel bir çok ortak değerimiz var. Mısır ile önümüzdeki günlerde farklı gelişmeler olabilir" demişti.

Türkiye'nin Libya ile deniz anlaşması imzalamasına tepki gösteren Yunanistan, Mısır ile benzer bir anlaşma yapmış, Ankara ise bu anlaşmaya tepki göstermişti.

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