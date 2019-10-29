Samanyolu Haber /Gündem / [FLAŞ] Türkiye'den 'çekilme' açıklaması /29 Ekim 2019 19:24

[FLAŞ] Türkiye'den 'çekilme' açıklaması

Türkiye ile Rusya arasında Soçi’de varılan mutabakata göre YPG’nin 30 km güneye çekilmesi için verilen 150 saatlik süre tamamlandı. YPG’ye tanınan sürenin dolmasının ardından Türkiye’den ilk açıklama geldi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “YPG’nin çekilip çekilmediğini ortak devriyeler aracılığıyla tespit edeceğiz” dedi.Twitter’dan İngilizce açıklamalarda bulunan Fahrettin Altun, “Türkiye ve Rusya, YPG teröristlerinin güvenli bölgeyi terk etmeleri için 150 saatlik bir son tarih belirledi. Zaman doldu. Teröristlerin gerçekte geri çekilip çekilmediğini ortak devriyeler aracılığıyla tespit edeceğiz” ifadelerini kullandı.

YPG’nin çekilmesine ilişkin ilk açıklama ise Rusya’dan gelmişti. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kürt güçlerinin güvenlik bölgenin dışına çekilme çalışmalarının planlanandan önce tamamlandığını duyurmuştu.

Şoygu, "Güvenlik koridoru oluşturulacak bölgeden silahlı güçlerin çıkarılması, planlanandan önce tamamlandı. Bu bölgeye Suriye sınır muhafızları ile Rus askerî polisi girdi" demişti.
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