[FLAŞ] Twitter temsilcilik açma talebini yerine getirmiyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuştu.





“Ağırlıklı olarak Türkiye’de temsilci bulundurmayı kabul ettiler. Bir tek Twitter olumlu cevap vermedi, orada bir sıkıntı görülüyor.” diyen Bostancı, sağlayıcıların bazı hükümlere uymaması durumunda ne olacağı konusunda ise “Şu aşamada Twitter dışında sorun görünmüyor.” ifadesini kullandı.





Yeni kabul edilen kanuna göre kullanıcı sayısı bir milyonun üstündeki sosyal medya şirketleri Türkiye'de temsilcilik açmak zorunda. Temsilci açma mecburiyetinin bir sebebi de kullanıcı verilerini Türkiye'de barındırma talebi. Bu veriler devlet kurumları talep ettiği takdirde ilgili kuruma teslim edilmek zorunda. Twitter'ın böyle bir zorunluluğa uymayacağı ise zaten biliniyordu.





