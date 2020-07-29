[FLAŞ] Twitter temsilcilik açma talebini yerine getirmiyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuştu.
“Ağırlıklı olarak Türkiye’de temsilci bulundurmayı kabul ettiler. Bir tek Twitter olumlu cevap vermedi, orada bir sıkıntı görülüyor.” diyen Bostancı, sağlayıcıların bazı hükümlere uymaması durumunda ne olacağı konusunda ise “Şu aşamada Twitter dışında sorun görünmüyor.” ifadesini kullandı.
Yeni kabul edilen kanuna göre kullanıcı sayısı bir milyonun üstündeki sosyal medya şirketleri Türkiye'de temsilcilik açmak zorunda. Temsilci açma mecburiyetinin bir sebebi de kullanıcı verilerini Türkiye'de barındırma talebi. Bu veriler devlet kurumları talep ettiği takdirde ilgili kuruma teslim edilmek zorunda. Twitter'ın böyle bir zorunluluğa uymayacağı ise zaten biliniyordu.
SOSYAL MEDYAYA 5 SAFHADA KARARTMA
Türkiye'de temsilci bulundurmayı kabul etmeyen sosyal ağ platformlarına uygulanacak 5 aşamalı yaptırım süreci şöyle gelişecek:
Birinci aşamada temsilci bulundurmayan sosyal ağ sağlayıcısına 10 milyon lira idari para cezası kesilecek. 30 günlük bekleme süresi içinde temsilci atanmazsa 30 milyon lira para cezası verilecek.
Üçüncü aşamada sosyal ağ sağlayıcısının Türkiye'de bulunan vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerden reklam alması üç aylığına yasaklanacak.
Mevcut sözleşmeler devam edecek, sağlayıcı yeni bir reklam sözleşmesi yapamayacak.
Sağlayıcının hâlâ temsilci tayin etmemesi durumunda Kurum Başkanlığı, Sulh Ceza Hâkimliği'ne başvuracak.
Mahkeme ilk aşamada yüzde 50 bant daralma cezası verebilecek. Otuz günlük süre içinde talebin karşılanmaması durumunda yüzde 90 bant daraltma cezası verilebilecek.
Mahkemenin bant daraltma kararı vermesi durumunda erişim sağlayıcılar 4 saat içinde bu kararı yerine getirmekle mükellef olacak.