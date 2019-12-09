Samanyolu Haber /Gündem / [FLAŞ] Uludağ'da kayıp dağcıların cesedi bulundu /09 Aralık 2019 21:01

[FLAŞ] Uludağ'da kayıp dağcıların cesedi bulundu

DHA tarafından Uludağ'da kaybolan dağcıları arama çalışmaları sırasında kırmızı montun bulunduğu konuma yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bir ceset bulunduğu iddia edildi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, Efe Sarp'a ait mont ve bere dışında herhangi bir izin, bulgunun olmadığını söyledi.

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DHA, Uludağ’da, 1 Aralık Pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp’ı (37) arama çalışmaları, 8’inci günde de sürerken saat 19.30’da Küreklidere Bölgesi’nde bir ceset bulunduğunu iddia etti. Bursa Valiliği ve AFAD görevlileri, herhangi bir cesede rastlanmadığını, arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

“EFE SARP’A AİT MONT VE BERE DIŞINDA HERHANGİ BİR İZ, BULGU YOK”

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Uludağ’da kaybolan iki kişiyi arama çalışmalarında şu ana kadar Efe Sarp’a ait olduğu belirlenen mont ve bere dışında dışında herhangi bir iz ya da bulguya rastlanmadığını söyledi.

Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayıp iki kişiyi bulma çalışmalarının 8 gündür yoğun bir şekilde sürdüğünü kaydetti.

Ekiplerin bölgede çalışmaya devam ettiğini aktaran Canbolat, “Şu ana kadar yapılan bütün çalışmalarda Efe Sarp’a ait mont dışında herhangi bir iz ve bulguya rastlanmamıştır.” dedi.

İstanbul’dan Bursa’ya 1 Aralık Pazar günü gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırmasıyla kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.
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