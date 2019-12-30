[FLAŞ] Ünal Karaman'dan ayrılık açıklaması

Trabzonspor ile yolları ayrılan Teknik Direktör Ünal Karaman, kararın ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, Trabzonspor Yönetim Kurulu tarafından alınan ayrılık kararına saygı duyduğunu belirtti.







Başkan Ahmet Ağaoğlu'na ve tüm oyunculara teşekkür eden Ünal Karaman, "Bu şehrin değerleri adına forma ve arma aşkıyla yüreğini ortaya koyan, gözümün değdiği, terimi harman ettiğim, bugün başka takımlarda olsalar bile yüreklerinin Trabzonspor ile birlikte attığını bildiğim tüm oyuncularıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.





Yazılı açıklamasında, Trabzonspor taraftarını da unutmayan Karaman, "Aralık ayının sonunda ve yılın en soğuk günlerinden birinde, gecenin karanlığında tesislere akın ederek, Trabzonspor taraftarlığının sportif başarının değil bir değerin, bir anlayışın, bir duruşun tezahürü olduğu gerçeğini geçmişte olduğu gibi bugün de tüm dünyaya göstererek belki de hak etmediğim bir gururu şahsıma yaşattıklarını ifade etmem gerekir" dedi.