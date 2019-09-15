Ünlü oyuncu ve arkadaşına bıçaklı saldırı!

Tiyatro oyuncuları Şevket Çoruh ile Murat Akkoyunlu İzmir'de kalabalık bir grubun bıçaklı saldırısına maruz kaldı.





Çoruh yemek yerken bir sürücünün aracını park etmeye çalıştığı sırada sokak köpeğini ezmesiyle başlayan tartışma karakola taşındı.





OYUNDAN SONRA YEMEK İÇİN RESTORANA GEÇMİŞLERDİ





Tiyatrocu Şevket Çoruh ile Murat Akkoyunlu, "Bir Baba Hamlet" isimli oyunun turnesi için gittikleri İzmir'de bıçaklı saldırıya uğradı.





İddiaya göre; oyunun bitiminden sonra organizatör Ferhat Aydoğdu ile bir restorana giden Çoruh ile Akkoyunlu, yemek yedikleri sırada park eden bir otomobilin sokak köpeğini ezdiğini gördü.







ÇORUH VE AKKOYUNLU'YA "NİYE ARTİSTLİK YAPIYORSUNUZ?" DEDİ





Şevket Çoruh ile Murat Akkoyunlu, uyarıda bulundukları otomobili kullanan kişinin 'Ünlüsünüz diye niye artistlik yapıyorsunuz?" sözlerine maruz kaldı.





Oyuncu Şevket Çoruh'un saldırıdan yara almadan kurtulduğu ve polis korumasına alındığı bildirildi.





Kısa bir süre sonra da kalabalık bir grup bıçaklarla Şevket Çoruh ile Murat Akkoyunlu'ya saldırdı. Saldırgan gruptan bir kişinin Şevket Çoruh'un misafirlerine silah çektiği öne sürüldü.





KORUMAYA ALINDILAR





Çoruh ile Akkoyunlu'ya saldıran kişilerin yemek yedikleri restoranın yanındaki türkü barda çalışanlar olduğu öğrenildi.





Çoruh, Akkoyunlu'nun yanı sıra Serhat Aydoğdu ve misafirleri olan iki kişi saldırıdan yara almadan kurtulurken olay yerine intikal eden polisler tarafından korumaya alındı.





Şevket Çoruh, Murat Akkoyunlu, Serhat Aydoğdu ve misafirleri ile saldırganlar karakola götürülerek ifadeleri alındı.





46 yaşındaki oyuncu Çoruh yaşadıklarını şahsi Twitter hesabında, "Canımızı zor kurtardık." diyerek aktardı.



