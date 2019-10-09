[FLAŞ] Urfa'da HDP'lilere tutuklama





Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, en az 95 kişinin gözaltına alındığı operasyonun hangi gerekçe ile yapıldığına ilişkin bir bilgi verilmedi. Gözaltına alınanlar İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, sayının artabileceği belirtildi.

Kentte yapılan ev baskınlarında gözaltına alınanlardan bazılarının isimleri şöyle: Eğitim Sen Urfa Şube Eşbaşkanı Leyla Mumin, SES yöneticisi Hikmet Evin, HDP İl Gençlik Meclisi Üyesi Ferit Tamğa, Birecik Belediye Meclis Üyesi Halil Sarıkaya, HDP Halfeti İlçe Eşbaşkanı Abdurahman Çiftçi, Halfeti Belediye Meclis Üyesi Naime Bayram, Viranşehir Belediye Meclis Üyesi Kemal Kudin.