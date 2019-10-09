Samanyolu Haber /Gündem / [FLAŞ] Urfa'da HDP'lilere tutuklama /09 Ekim 2019 20:29

[FLAŞ] Urfa'da HDP'lilere tutuklama

HDP'lilere yönelik operasyonlar artarak sürüyor. Sabaha karşı yapılan baskınlarda HDP’li siyasetçiler, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve sendikacıların da olduğu 95 kişi gözaltına alındı.

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Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, en az 95 kişinin gözaltına alındığı operasyonun hangi gerekçe ile yapıldığına ilişkin bir bilgi verilmedi. Gözaltına alınanlar İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, sayının artabileceği belirtildi.
 
Kentte yapılan ev baskınlarında gözaltına alınanlardan bazılarının isimleri şöyle: Eğitim Sen Urfa Şube Eşbaşkanı Leyla Mumin, SES yöneticisi Hikmet Evin, HDP İl Gençlik Meclisi Üyesi Ferit Tamğa, Birecik Belediye Meclis Üyesi Halil Sarıkaya, HDP Halfeti İlçe Eşbaşkanı Abdurahman Çiftçi, Halfeti Belediye Meclis Üyesi Naime Bayram, Viranşehir Belediye Meclis Üyesi Kemal Kudin.
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