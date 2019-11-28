[FLAŞ] Van Belediye Eşbaşkanı tutuklandı

HDP’nin seçimle başa geldiği Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyım atanmasının ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı tutuklanmıştı. Şimdi de Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Bedia Özgökçe Ertan hakkında tutuklama kararı verildi.
Başsavcılık, “çeşitli tarihlerde öldürülen PKK’lı teröristlerin cenazelerine katıldığı, yasa dışı gösterilerde terör örgütünün propagandasını yaptığı, etkisiz hale getirilen teröristleri yücelttiği” gerekçesiyle hakkında açılan davalarda tutuksuz yargılanan Ertan’ın yurt dışına çıktığını iddia etti.
Ertan hakkında bu talep doğrultusunda tutuklama kararı çıkartıldı.Geçtiğimiz günlerde AİHM’den “PKK’lilerin cenazelerine katılmak suç değil, ifade özgürlüğüdür” kararı çıkmıştı.