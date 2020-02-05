[FLAŞ]Van'da kurtarma ekibi çığ altında kaldı: 50'den fazla kişi var

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan minibüsteki iki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.





Çalışmaya katılan ekiplerin üzerine çığ düştüğü bildirildi. Çığ altında kaç kişinin kaldığına yönelik henüz net bir bilgi bulunmazken Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, "Bölgede 300 kişilik bir ekip çalışıyordu. 50'den fazla kişi çığ altında" dedi.





NTV yayınına bağlanan Bahçesaray Belediye Başkanı Arvas, "25 kişinin kurtarıldığı bilgisini aldık. Yoğun sis var. Çıkarılanların hayati tehlikesi yok. Bölgede 300 kişilik bir ekip çalışıyordu. 50'den fazla kişi çığ altında. 5 aracın operatörleri de çığ altında" şeklinde konuştu.





5 KİŞİ ÖLDÜ





Van-Bahçesaray karayolunun 33. kilometresinde dün bir minibüsün üzerine çığ düşmüştü. Başlatılan çalışmalarda 7 kişi sağ kurtarılırken 5 cansız bedene ulaşılmıştı.