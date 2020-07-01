Samanyolu Haber /Ekonomi / FLAŞ... Volkswagen Türkiye fabrikası projesinden tamamen vazgeçti /01 Temmuz 2020 12:51

FLAŞ... Volkswagen Türkiye fabrikası projesinden tamamen vazgeçti

Volkswagen'in çok tartışılan ve özellikle Almanya'da eleştiri konusu yapılan 'Türkiye'ye fabrika kurma' kararından vazgeçildiği belirtiliyor.

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SAMANYOLUHABER - Alman otomobil dünyasından haberler veren automobilewoche.de sitesinin haberine göre marka, Manisa - İzmir hattına kurmayı planladığı otomobil fabrikası projesinden vazgeçti. Sitenin haberine göre firma bunun yerine Volkswagen Passat ve Skoda Superb modellerini Slovakya'nın Bratislava şehrinde üretmeyi planlıyor. 

Automobilwoche sitesi haberini VW Wolfsburg grubuna birkaç farklı kaynaktan doğrulattığını da duyururken iptal edilen fabrikayla Türkiye'nin 4 bin kişiye istihdam oluşturacak milyarlarca euroluk bir yatırımdan olduğunu yazdı. 

Volkswagen, özellikle gelişmekte olan ülkeler için VW Passat ve Skoda Superb araçlarını üretecek bir yatırım ülkesi arayışına girmiş, Türkiye, mevcut yasalara ve rekabet kurallarına aykırı olmasına rağmen büyük teşvikler vererek yatırımda öne çıkmıştı. Türkiye'nin fabrika tesisi için rekabet ettiği Bulgaristan, bu teşviklerin Avrupa Birliği yasalarına aykırı olduğu gerekçesiyle itirazlarını iletmişti. Alman kamuoyunda da özellikle Barış Pınarı harekatı sonrası oluşan tepki sebebiyle firma, fabrika kararını bir süreliğine askıya aldığını ifade etmişti. 
Bu arada Volkswagen, geçen yıl 2 Ekim'de Manisa'da 943 milyon 500 bin TL sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi veTicaret AŞ" unvanlı şirket kurmuş, şirketin ticaret siciline kaydı, kurulacak fabrikayla ilgili ilk adım olarak değerlendirilmişti.

FİRMA 'VAZGEÇTİK' DEDİ

Volkswagen firması ise yaptığı ilk açıklamada haberi doğruladı ve fabrika kurma kararında geri adımı Korona kriziyle ilişkilendirdi. Wolfsburg'daki merkezden yapılan açıklamada, "kararın arka planında korona krizi nedeniyle küresel çapta otomobile talebin gerilemesi" olduğu belirtildi. Açıklamada, projenin bir süredir askıya alınmış olduğu ve şimdi ise projenin tamamen iptal edilmesi kararı alındığı  vurgulanırken Slovakya yatırımına değinilmemesi dikkati çekti.

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