Samanyolu Haber /Ekonomi / [FLAŞ] Yaptırım iptali sonrası son durum /23 Ekim 2019 20:55

[FLAŞ] Yaptırım iptali sonrası son durum

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Türkiye’ye yönelik yaptırımların tümünün kaldırıldığına ilişkin açıklamasının ardından dolar 5.72 lira düzeyine kadar geriledi.

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ABD Hazine Bakanlığı da yaptırımların resmen kaldırıldığını duyururken doların gidişatını Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararı belirleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in dün Soçi'de gerçekleştirdiği görüşmeden mutabakat kararı çıkması ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen Suriye'de yeni bir harekât icra edilmesine gerek kalmadığına yönelik açıklamalar TL'de dolar karşısında yükseliş başlamıştı.

Dolar dün akşam saatlerinde yüzde 1 düşerek 5.7883'e kadar gerilemişti.Bu sabaha da 5.80 civarında başlayan dolar, 5.75'e kadar gerilerken yaptırım kararının kaldırılmasının ardından 5,72'yi de gördü.

Dün 6.48 - 6.54 bandında dalgalanan Euro ise 6.46'dan 6.40'a, sepet kur 6.13'ten 6.08'e geriledi. BIST 100  Endeksi ise % 1'in üzerinde primli seyrediyor.

Bloomberg'de yer alan habere göre, Ünlü Menkul Değerler kurun 5,80’in altına inip inmeyeceğinde yarın TCMB’den gelecek adımların belirleyici olacağını belirterek "Her ne kadar yapılan anketler ortalama piyasa beklentisinin TCMB’nin PPK toplantısında faiz oranlarında 100 baz puanlık indirime gitmesi yönünde olduğunu gösterse de jeopolitik risklerin göreceli olarak azalmasına paralel olarak Merkez Bankası’nın daha büyük ölçekli bir adım atmayı tercih edebileceğine yönelik algının varlığı TL’nin toplantı öncesinde baskı altında kalmasına neden oluyor. 5,78-5,80 bandının üzerinde kalındıkça şartların TL açısından zorlu olacağına inanıyoruz. " ifadesine yer verdi.
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