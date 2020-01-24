İşte YSK'nın yeni başkanı

Yargıtay ve Danıştay’da yapılan seçim sonuçlarına göre YSK’nın yeni üyeleri Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Orhan Usta, Ali Ürker, Battal Öğüt ve Ekrem Özübek bugün göreve başladı.







MUHARREM AKKAYA KİMDİR?





Muharrem Akkaya, 1964 yılında Karabük'te doğdu. Akkaya, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.





Mesleğe Karabük'te başlayan Akkaya çeşitli ilçelerde hâkimlik, Kocaeli'nde ise savcılık görevlerini ifa etti.





Adalet Bakanlığı'nda da görev alan Akkaya, Bakanlık İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tetkik hâkimliğinden sonra Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı oldu.





24 Şubat 2011'de Yargıtay üyeliğine seçilen Akkaya, 2016 yılı eylül ayında YSK üyesi olarak seçilmişti.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yeni başkanı Muharrem Akkaya seçildi. 6+1 yıldır YSK Başkanlığı koltuğunda oturan Sadi Güven'in görev süresi dün dolmuştu. YSK'da görev süresi dolan 6 üyenin yerine yenileri seçilmişti.