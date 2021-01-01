Flash Player'dan veda: 'Bilgisayarınızdan bizi kaldırmanızı tavsiye ediyoruz'









1996 yılında tarayıcılarda videoların oynatılması ile online oyunların oynanmasını sağlamak amacıyla hizmete sunulan ve internet tarihinin köşe taşlarından olan Flash, yıllar içerisinde güvenlik sorunları ile boğuştu ve akıllı telefon çağına geçemedi, gelişmeleri yakalayamadı.





Eklentinin geliştiricisi Adobe şirketi, Flash için daha fazla güvenlik güncellemesi sunmayacağını açıkladı ve kullanıcılara uygulamayı silme çağrısı yaptı:





"Adobe Flash Player'i kullandığınız için teşekkür ederiz. 31 Aralık itibarıyla Flash Player'e destek vermeyi kestik. Sisteminizin güvenliğini sağlamaya yardımcı olmak için, Flash Player içeriğini acilen kaldırmanızı tavsiye ediyoruz."