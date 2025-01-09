Flash TV’de dikkat çeken yönetim değişikliği

Halk TV ile satış konusunda yaşanan tartışmalar sonrası AKP'ye yakın bir grup tarafından satın alındığı iddia edilen Flash TV’nin yeni yönetimi belli oldu.



Flash TV’nin el değiştirmesi ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Flash TV’yi satın almak için ödeme yaptıklarını ancak hisseleri alamadıklarını iddia etmiş, daha sonra ödenen paranın geri aldığını duyurmuştu. Elips Haber’den Kadir Gürhan’ın edindiği bilgiye göre, AKP'ye yakın bir grup tarafından satın alınan Flash TV’nin Ankara Temsilciliğine Ercan Gürses, Genel Yayın Yönetmenliği görevine ise Ersoy Dede getirildi.



Genel Yayın Yönetmeni’nin değişmesi ile Flash TV’de birçok ekran yüzünün değiştirilmesi yönünde talimat verildiği ileri sürülürken bu kapsamda Can Ataklı, Fatih Ertürk ve diğer birçok ekran yüzünün değiştirilmesi bekleniliyor.



Flash TV’ye, eski Akit sunucusu Fatin Dağıstan ve AKP'ye yakın birçok ismin katılması beklenirken. yeni yönetimle yayına başlayacak olan kanalda, gündüz saatlerinde ekonomi haberleri akşam saatlerinde ise tartışma programlarının yayımlanacağı öğrenildi.