Samanyolu Haber /Gündem / Flash TV’de dikkat çeken yönetim değişikliği /09 Ocak 2025 02:16

Flash TV’de dikkat çeken yönetim değişikliği

Flash TV’nin el değiştirmesiyle ilgili tartışmalar sürerken, kanalın yeni yönetimi netleşti. Genel Yayın Yönetmenliği’ne Ersoy Dede, Ankara Temsilciliği’ne ise Ercan Gürses getirildi.

SHABER3.COM

Halk TV ile satış konusunda yaşanan tartışmalar sonrası AKP'ye yakın bir grup tarafından satın alındığı iddia edilen Flash TV’nin yeni yönetimi belli oldu.

Flash TV’nin el değiştirmesi ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Flash TV’yi satın almak için ödeme yaptıklarını ancak hisseleri alamadıklarını iddia etmiş, daha sonra ödenen paranın geri aldığını duyurmuştu. Elips Haber’den Kadir Gürhan’ın edindiği bilgiye göre, AKP'ye yakın bir grup tarafından satın alınan Flash TV’nin Ankara Temsilciliğine Ercan Gürses, Genel Yayın Yönetmenliği görevine ise Ersoy Dede getirildi.

Genel Yayın Yönetmeni’nin değişmesi ile Flash TV’de birçok ekran yüzünün değiştirilmesi yönünde talimat verildiği ileri sürülürken bu kapsamda Can Ataklı, Fatih Ertürk ve diğer birçok ekran yüzünün değiştirilmesi bekleniliyor.

Flash TV’ye, eski Akit sunucusu Fatin Dağıstan ve AKP'ye yakın birçok ismin katılması beklenirken. yeni yönetimle yayına başlayacak olan kanalda, gündüz saatlerinde ekonomi haberleri akşam saatlerinde ise tartışma programlarının yayımlanacağı öğrenildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Flash TV’de dikkat çeken yönetim değişikliği Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:45:20