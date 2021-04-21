Flash TV geri dönüyor

Medyakoridoru’nda yer alan habere göre, iş insanı Ömer Göktuğ'un sahibi olduğu Flash TV'nin yeniden yayına başlayacağını doğruladı. Şu an için hazırlık sürecinde olduklarını ve temmuz ayı gibi yayında olmayı planladıklarını söyledi. Ayrıca kanalın "eğlence" formatında geri döneceği de belirtildi.







Mart 2019'da yayınını sonlandıran Flash TV yönetimi, şu açıklamayı yapmıştı:





"Uzun süredir yaşadığımız ve artık çekilmez hale gelen baskılar nedeniyle bir süre sesimizi kısıyoruz. İktidar sahiplerinin hukuk tanımaz uygulamaları, idari ve siyasi baskılar dayanılmaz hal aldı. Tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın zarar görmesini önlemek ve 28 yıllık televizyonculuk tarihimize gölge düşürmemek için yayınlarımıza bir süre ara vermek kararımızı kamuoyuna duyururuz."