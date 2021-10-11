Flash TV'de yayın başlamadan kriz çıktı: İki kardeş birbirine girdi!

Eğlence ve reality şov programlarıyla bilinen televizyon kanalı Flash TV, 11 Ekim (yarın) 2021 Pazartesi günü yeniden yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor. Eğlence programlarının yer aldığı eski yayın anlayışından farklı olarak haber ve mizahın iç içe olacağı yeni formatla ekranlara geri dönecek olan Flash TV'de yayın başlamadan kriz başladı.





İş insanı Ömer Ziya Göktuğ'un yayın hayatına döndürmeyi plandığı kanal için kardeşi Mehmet Emin Göktuğ itirazlarda bulundu.





Mehmet Emin Göktuğ, kanalın yüzde 50 hissesinin kendisinin olduğunu belirterek hakkını mahkemede aracağını söyledi.





Göktuğ, açıklamasında, 'yönetim kurulundan habersiz elde edilmiş fon' ifadelerini kullandı, "Muvazaa ve gizli ajanda temelli bu yayına döndürme neticesinde şirketin diğer ortağı şahsım, şirketin ticari ilişkide olduğu 3. kişiler başta olmak üzere kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının zarar görmesi söz konusudur" dedi.