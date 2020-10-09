FLO'nun kurucusu Ahmet Ziylan, Korona'dan hayatını kaybetti

FLO ayakkabının kurucusu Ahmet Ziylan bugün 85 yaşında yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hastanede hayatını kaybetti.





Ziylan için dün Gaziantep Asri Mezarlık'ta Nakiboğlu Camii'nde merasim düzenlendi. Ziylan'ın naaşı ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının akabinde aile kabristanında toprağa verildi.

Eşi halen hastanede Koronavirüs tedavisi gören Ziylan'ın cenaze merasimine Korona tedbirleri sebebiyle sadece yakın akrabalarının katılmasına izin verildi.





Gaziantep doğumlu Ahmet Muktad Ziylan, Türkiye'de ayakkabı sektörünün öncülerinden olarak biliniyordu.





1960 yılında başladığı ayakkabıcılığa Kinetix, Polaris gibi markaları piyasaya süren Ziylan, 2000 yılında ayakkabı marketi FLO'yu kurmuştu.





KÜÇÜCÜK DÜKKANDAN AYAKKABI DEVİNE







1935 yılında Gaziantep'te doğan Ahmet Ziylan, küçük bir dükkânda başladığı ayakkabıcılıkta gösterdiği başarılarla 1960 yılında kurduğu attığı Ziylan Ayakkabı ile Türkiye'nin en büyük perakende ayakkabı zinciri FLO markasının sahibi.





10 binden fazla kişiye istihdam sağlayan FLO, yılda 55 milyon çift ayakkabı satıyor ve 29 ülkeye ihracat yapıyor.