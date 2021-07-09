Samanyolu Haber /Dünya / Florida'da çöken binadan 14 kişinin daha cansız bedeni çıkartıldı /09 Temmuz 2021 22:56

Florida'da çöken binadan 14 kişinin daha cansız bedeni çıkartıldı

ABD'nin Florida eyaletinde kısmen çöken 12 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısı 78 oldu.

Florida'da çöken binadan 14 kişinin daha cansız bedeni çıkartıldı

ABD'nin Florida eyaletinde 12 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından devam eden arama ve enkaz kaldırma çalışmalarında 14 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Toplam can kaybı 78'e yükseldi. 

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach'in kuzeyindeki Surfside'da 24 Haziran’da 12 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından yürütülen arama ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava yaptığı açıklamada, enkaz alanında devam eden çalışmalarda 14 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla can kaybının 78'e yükseldiğini bildirdi.

Kayıp sayısının 62 olduğunu aktaran Cava, "Bu, hepimizi derinden etkileyen şaşırtıcı ve yürek burkan bir rakam” dedi. Cava, son 2 haftada bölgeden 13 milyon pound’luk (5.89 milyon kilogram) enkazın kaldırıldığını da belirtti.

Surfside Belediye Başkanı Charles Burkett de ekiplerin çalışmaları sonucu enkazın yer seviyesine kadar indiğini kaydederek, “Ekiplerimizin kaydettiği ilerleme gerçekten inanılmaz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, binanın çökme nedeni henüz bilinmezken, 2018 tarihli raporda 40 yıllık binanın yeraltı otoparkında ve havuz güvertesinin altında "büyük yapısal hasar" belirtileri tespit edildiği vurgulanmıştı.
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