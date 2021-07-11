Samanyolu Haber /Dünya / Florida'daki bina enkazında can kaybı sayısı 90 oldu /11 Temmuz 2021 20:24

Florida'daki bina enkazında can kaybı sayısı 90 oldu

ABD'nin Florida eyaletinde bir bölümü çöken 12 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısının 90'a yükseldiği belirtildi.

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ABD'nin Florida eyaletinde 12 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 90’a yükseldi.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach'in kuzeyindeki Surfside'da 24 Haziran’da 12 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından yürütülen arama ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava yaptığı açıklamada, binanın kısmen çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 90’a yükseldiğini belirterek, enkaz kaldırma çalışmalarını devam ettiğini aktardı.
Cava, kurbanlardan 71'inin kimliğinin belirlendiğini ve yakınlarına haber verildiğini ifade ederek, 31 kişiden ise hala haber alınmadığını açıkladı.

Öte yandan 8 Haziran’da arama-kurtarma çalışmaları 14’üncü gününde canlı insan bulma ihtimalinin olmaması nedeniyle sona erdirilmişti.
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