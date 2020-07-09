Floyd cinayetine ilişkin yeni kayıtlar ortaya çıktı

Yargılanan polislerden birinin duruşmasında açıklanan kayıtlarda, Floyd’un 20’den fazla defa “Nefes alamıyorum” dediği, “Beni öldüreceksiniz” diye haykırdığı, çocuklarına ve ölmüş annesine seslendiği, boğazına bastıran polis Derek Chauvin’in ise “Konuşabiliyorsan yeterince oksijenin var demektir” yanıtı verdiği ortaya çıktı.







Gazete Duvar'da yer alan habere göre, söz konusu kayıtlar, polis Derek Chauvin’le birlikte yargılanan diğer üç memurdan Thomas Lane ve J Alexander Kueng’in üzerindeki kameralardan elde edildi. Mahkemeye sunulan kayıtlarda, Floyd’un en az 20 defa nefes alamadığını söylediği duyuluyor. Kelepçeli şekilde yerde, polis arabasının yanına yatırıldığı anlarda, “Beni öldüreceksiniz” diyor; boğazına sekiz dakika boyunca diziyle bastıran Derek Chauvin ise “O zaman konuşmayı, bağırmayı kes. Konuşmak epey fazla oksijen harcatır” diyor.





Kayıtlarda, sahte bir 20 dolar kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Floyd’un başta polislerle işbirliği yaptığı, bir noktada ellerini göstermesi talebine “Ben bu şekilde önceden vurulmuştum” yanıtını verdiği, memur Lane’in Floyd’un ‘neden tuhaf davrandığını’ sorgulayıp uyuşturucu alıp almadığını sorduğu duyuluyor. Floyd bu soruya “Korkuyorum” yanıtını veriyor.





Floyd, “Karnım acıyor. Boynum acıyor. Her şey acıyor. Biraz suya veya başka bir şeye ihtiyacım var, lütfen” diyor, klostrofik hissettiğini söyleyerek polis arabasına götürülmemek istiyor.





Bu sırada yine de kendi arabasından çıkarılıp yere yatırılan Floyd defalarca “Anne” diyor; “Buna inanamıyorum. Anne seni seviyorum. Seni seviyorum” ve “Çocuklarıma onları sevdiğimi sevdiğimi söyleyin. Ben öldüm” diye haykırıyor.





Floyd ısrarla nefes alamadığını söylerken, Lane bir noktada Chauvin’e “Onu yan yatıralım mı?” diye soruyor. Chauvin ise “Hayır onu koyduğumuz yerde duracak” yanıtını veriyor.





Kayıtlar, olay sırasında işe başlayalı sadece birkaç gün geçmiş olan Lane’in avukatlarının açtığı dava çerçevesinde açıklandı. Polis Lane’in avukatları, müvekkillerinin sadece bir ‘çaylak’ olduğunu ve emirler doğrultusunda hareket ettiğini savunuyor.





George Floyd’un mayıs ayında öldürülmesi başta ülkesi ABD olmak üzere dünya çapında ırkçılık karşıtı öfkeyi tetiklemiş, Siyahların Hayatı Önemlidir protestolarının “Nefes alamıyorum” sloganıyla seslerini duyurmasına yol açmıştı. Floyd’un öldürülmesi sırasında görev başında olan polisler Derek Chauvin, Thomas Lane, J Alexander Kueng ve Tou Thao işten çıkarılmıştı.