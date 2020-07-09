Floyd’un son sözleri ortaya çıktı: Ben öldüm! Çocuklarıma onları sevdiğimi söyleyin

ABD’nin Minneapolis şehrinde polis tarafından gözaltına alındığı sırada aşırı güç kullanılan ve hayatını kaybeden George Floyd, kamuoyunun gündeminden düşmüyor.

Floyd’un ölümünün ardından açılan davada, talihsiz adamın son anlarına ilişkin ses kayıtları ortaya çıktı. Polis memurlarından Derek Chauvin’in boynuna diziyle baskı yapması üzerine Floyd, en az 20 kez nefes alamadığını söylüyor.

Floyd’un yakarışları sonrası Chauvin, “Konuşmayı kes. Konuşmak daha çok oksijen gerektiriyor” karşılığını veriyor.





‘HER YERİM ACIYOR’





Yaşadığı acıyı anlatarak merhamet bekleyen Floyd, “Karnım acıyor. Boynum acıyor. Her yerim acıyor. Su veya başka bir şeye ihtiyacım var lütfen” dese de beklediği karşılığı bulamıyor.



