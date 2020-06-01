Floyd'un kardeşinden barış çağrısı

ABD’de ırkçı bir polis tarafından öldürülen siyah vatandaş George Floyd’un kardeşi Terrence Floyd, ülke çapına yayılan protestoların şiddete dökülmesine karşı barış çağrısı yaptı. Şiddet içeren protestoları kınayan ve George Floyd’un şiddete karşı olduğunu söyleyen Terrence Floyd, “Buna birlik diyor olabilirler ama bu yıkıcı bir birlik… Kendi mahallenizi yıkmayın. Onun ailesi böyle yapmazken siz niçin böyle davranıyorsunuz?” dedi.







‘O BARIŞÇILDI’





Cinayetin işlendiği Minneapolis’e giden Terrence, burada ABC News ile bir söyleşi yaptı. Yayın sırasında gözyaşlarını tutmakta zorlanan ve bir arkadaşının yardımıyla ayakta duran Terrence, şiddet eylemlerinin George Floyd’un anısını gölgeleyeceğinden endişe duyduğunu söyledi. İnsanlara, ağabeyinin ruhunu yanında hissederek, “Ben de çok öfkeliyim. Bazen ben de sinirlenip öfkemi çıkarmak istiyorum. Çıldırmak istiyorum. Ama ağabeyim böyle biri değildi” demek istediğini anlatan Terrence, “O barışçıldı. Birçok kişi onun nazik bir dev olduğunu söyleyecektir” diye konuştu.





‘AİLESİ BAŞKA BİR YOLDAN GİTMEYE ÇALIŞIYOR’





Terrence Floyd, “Öfkeli olmanız normal ama öfkenizi olumlu bir şeye kanalize edin veya başka bir yolla değişim yaratın çünkü bu yoldan zaten geçmiştik. Öfke, mahallenizi yakmanız… Ağabeyim böyle olmasını istemezdi” dedi. “Eğer kendi ailesi ve akrabaları bu meselenin üstesinden gelmeye, olumlu davranmaya ve adalet arayışında bir başka yoldan gitmeye çalışıyorsa, o zaman siz neden kendi mahallenizi yakıp yıkıyorsunuz?” diye konuştu.





‘BAHANELER ÜRETMEYİ BIRAKIN’





George Floyd’un pozitif bir insan olarak ve motivasyonuyla tanındığını anlatan Terrence Floyd, “O, bu şekilde hatırlanmalı. Olumlu bir şey yapın. Bahaneler üretmeyi bırakın. Ve bence yaşanan şey bu; bunu aptallığın bir bahanesi olarak kullanıyorlar… Rahat olun. Adalet yerini bulacaktır” ifadelerini kullandı.





Terrence, ağabeyi George Floyd’un boğazına dakikalarca bastırıp boğularak ölmesine yol açan polis Derek Chauvin’in birinci derece cinayetten suçlandığını görmek istediğini de sözlerine ekledi.





Şu an Minneapolis’te bulunan Terrence Floyd’un, cinayetin yaşandığı noktayı ziyaret etmesi bekleniyor.