Samanyolu Haber /Dünya / Floyd'un katili polis serbest /08 Ekim 2020 10:08

Floyd'un katili polis serbest

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Minneapolis kentinde siyahi George Flyod'un boynuna diziyle bastırarak nefessiz bırakan ve ölümüne sebep olan polis memuru Derek Chauvin çıktığı duruşmada 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı.

SHABER3.COM

Mahkeme kayıtlarına göre Chauvin 1 milyon dolar kefalet karşılığı serbest bırakıldı. ABD Ceza İnfaz Kurumu da sanığın tutuklu bulunduğu Oak Park Heights'taki Hennepin hapishanesinden sabah 11.30 sularında ayrıldığını doğruladı.

İkinci ve üçüncü derece cinayet ve adam öldürmeden yargılanan Chauvin'in 1 milyon 250 bin dolara kadar koşulsuz ya da 1 milyon dolar koşullu kefalet talep etme hakkı bulunuyor. Kefaletle serbest bırakılma koşulları arasında mahkeme duruşmalarına katılmak, Floyd'un ailesiyle, sosyal medya da dahil olmak üzere doğrudan ya da dolaylı hiçbir temas kurmamak, polislik ya da güvenlikle ilgili işlerde çalışmamak ve hiç bir tür silah bulundurmamak gibi şartlar bulunuyor.

Şimdi Chauvin'in bu meblağı nereden bulduğu merak ediliyor.

Yasal savunma fonu bulunan Minnesota Polis ve Barış Memurlatı Birliği sanığa kefalet için para ödemediklerini açıkladı.

İkinci derece cinayete ve adam öldürmeye yardım ve yataklık suçlamasıyla tutuklu bulunan diğer polis memurları Thomas Lane, J. Kueng ve Tou Thao daha önce 750 bin dolar karşılığında serbest bırakılmıştı.

Halen dört memurun önümüzdeki yıl mart ayında birlikte hakim karşısına çıkması bekleniyor, ancak hakimin dört memurun ayrı ayrı yargılanmasına dair başvuruyu değerlendiriyor.

Geroge Floyd'ın 25 Mayıs 2020'de polis şiddetiyle ölümü başta ABD olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde 'Siyahların Hayatı Önemlidir' hareketi adı altında ırkçılık ve polis şiddetine karşı eylemleri tetiklemişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Floyd'un katili polis serbest Sonraki Haber >>

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu

Azerbaycan ele geçirdiği askeri teçhizatı sergiledi

Azerbaycan ele geçirdiği askeri teçhizatı sergiledi

Yakup'un yürek burkan sözleri...

Yakup'un yürek burkan sözleri...

Erdoğan meydan okudu: S-400'ler Sinop'ta!

Erdoğan meydan okudu: S-400'ler Sinop'ta!

Kırgızistan'da göstericiler Meclis, Hükümet ve Başkanlık Sarayı'na girdi

Kırgızistan'da göstericiler Meclis, Hükümet ve Başkanlık Sarayı'na girdi

Putin kameralar önünde Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı

Putin kameralar önünde Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı

Cemal Uşak'ın vefatı ve Mehmet Fırıncı

Cemal Uşak'ın vefatı ve Mehmet Fırıncı

Trump hastane dışına çıktı

Trump hastane dışına çıktı

MHP'li Haberal skandalı ile ilgili yeni görüntüler çıktı

MHP'li Haberal skandalı ile ilgili yeni görüntüler çıktı

A Haber'de bir vatandaşın 'dolar' yorumu, sosyal medyanın gündeminde

A Haber'de bir vatandaşın 'dolar' yorumu, sosyal medyanın gündeminde
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:23:26