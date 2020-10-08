Floyd'un katili polis serbest

Mahkeme kayıtlarına göre Chauvin 1 milyon dolar kefalet karşılığı serbest bırakıldı. ABD Ceza İnfaz Kurumu da sanığın tutuklu bulunduğu Oak Park Heights'taki Hennepin hapishanesinden sabah 11.30 sularında ayrıldığını doğruladı.







İkinci ve üçüncü derece cinayet ve adam öldürmeden yargılanan Chauvin'in 1 milyon 250 bin dolara kadar koşulsuz ya da 1 milyon dolar koşullu kefalet talep etme hakkı bulunuyor. Kefaletle serbest bırakılma koşulları arasında mahkeme duruşmalarına katılmak, Floyd'un ailesiyle, sosyal medya da dahil olmak üzere doğrudan ya da dolaylı hiçbir temas kurmamak, polislik ya da güvenlikle ilgili işlerde çalışmamak ve hiç bir tür silah bulundurmamak gibi şartlar bulunuyor.





Şimdi Chauvin'in bu meblağı nereden bulduğu merak ediliyor.





Yasal savunma fonu bulunan Minnesota Polis ve Barış Memurlatı Birliği sanığa kefalet için para ödemediklerini açıkladı.





İkinci derece cinayete ve adam öldürmeye yardım ve yataklık suçlamasıyla tutuklu bulunan diğer polis memurları Thomas Lane, J. Kueng ve Tou Thao daha önce 750 bin dolar karşılığında serbest bırakılmıştı.





Halen dört memurun önümüzdeki yıl mart ayında birlikte hakim karşısına çıkması bekleniyor, ancak hakimin dört memurun ayrı ayrı yargılanmasına dair başvuruyu değerlendiriyor.





Geroge Floyd'ın 25 Mayıs 2020'de polis şiddetiyle ölümü başta ABD olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde 'Siyahların Hayatı Önemlidir' hareketi adı altında ırkçılık ve polis şiddetine karşı eylemleri tetiklemişti.