Flynn Davasında yeni suçlama olasılığı

Rusya soruşturması kapsamında hakkında ilk iddianame hazırlanan isim olan Michael Flynn hakkındaki davanın düşürülmesi için Adalet Bakanlığı harekete geçmiş ancak davaya bakan Bölge Mahkemesi Yargıcı Emmet Sullivan, bu taleple ilgili kararını hemen vermeyerek “müşahit tarafların” görüşlerinin alınması kararını vermişti.







Flynn davasına bakan yargıç Sullivan’dan Çarşamba akşamı bir karar daha geldi. Yargıç, daha önce FBI’ya Rus Büyükelçi ile görüşmesinin içeriği hakkında yalan söylediğini kabul eden Michael Flynn’in, mahkemeye hakaretten suçlanıp suçlanmaması gerektiği konusunda tavsiyede bulunmak üzere eski federal yargıç John Gleeson’ı görevlendirdiğini açıkladı.





Yargıç Sullivan, Michael Flynn’in yeminli ifadesinde FBI’a yalan söylediğine, ancak daha sonra bu ifadeyi geri alarak asla yalan beyanda bulunmadığını söylemesine dikkat çekti ve eski federal yargıç Gleeson’dan bu nedenle tavsiye talep ettiğini söyledi.