23 Ekim 2025 20:39

Foça’yı sel adlı: Bir kişi kayıp

İzmir’in Foça ilçesinde sağanağın ardından dere taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, bir kişi kayboldu.

İlçede sabah başlayan yağış öğlen şiddetini artırdı.

Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçlar yollarda biriken suda ilerlemekte zorluk çekti, bazıları mahsur kaldı.

Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi’ndeki dere yağış nedeniyle taştı. Yükselen suyla sürüklenen bir otomobil dere kenarındaki bariyerlere takıldı.



İlçede metrekareye 1,5 saatte yaklaşık 144 kilogram yağış düştü.

Yenifoça Anaokulu’nun çatısında hasar oluştu, okulu su bastı. Öğrenciler tedbiren tahliye edildi.



Yenifoça sahilinde su taşkını nedeniyle denizin rengi de değişti.

Bir kişi aranıyor

İzmir Valiliği’nin açıklamasında göre Yeni Foça Bucak mevkisinde bir kişi kayboldu. Açıklama şöyle:

“Yeni Foça Bucak mevkisinde, yoğun yağış neticesinde oluşan sele özel aracıyla kapılan bir vatandaşımızın aracına ekiplerimizce ulaşılmış, yapılan kontroller neticesinde araç içerisinde olmadığı tespit edilmiştir. Vatandaşımızı arama çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir.”



Menemen ilçesindeki Eski Sanayi Sitesi’ndeki bazı iş yerlerini de su bastı.

Kent merkezindeyse trafik yoğunluğu oluştu. Konak, Bayraklı ve Karşıyaka’daki ana arterlerde araçlar güçlükle ilerledi, bazı vatandaşlarsa şemsiyelerle yürümekte zorlandı.
