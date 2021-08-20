Samanyolu Haber /Gündem / "Fon" almaya karşı çıkan RTÜK, Avrupa Konseyi’nden 3.6 milyon fon alacak /20 Ağustos 2021 12:22

"Fon" almaya karşı çıkan RTÜK, Avrupa Konseyi’nden 3.6 milyon fon alacak

Türkiye'de medya kuruluşlarının yabancı kurum ve kuruluşlardan fon almasıyla ilgili “Medya kuruluşlarının fon alması milli güvenlik sorunu oluşturabilir” açıklaması yapan RTÜK’ün, Avrupa Konseyi’nden 3.6 milyon Euro fon alacağı ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Türkiye geçtiğimiz günlerde yabancı kuruluşlardan fon alan medya merkezleri etrafında dönen bir tartışmaya sahne oldu. Özellikle iktidara yakın medya ile iktidar temsilcilerinin “fon almak milli güvenlik sorunudur” temalı açıklaması sıklıkla basına yansıdı. O günlerde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) da tartışmaya katılarak “Medya kuruluşlarının fon alması milli güvenlik sorunu oluşturabilir” açıklaması yaptı. Aynı RTÜK’ün Avrupa Konseyi’nden 3.6 milyon Euro fon alacağı ortaya çıktı.

Odatv’nin aktardığına göre, Türkiye’de medya kuruluşlarının yabancı kurum ve kuruluşlardan fon alması uzun süre tartışılan konuların başında yer almıştı.

Fon alan medya kuruluşlarına ilişkin bir açıklama yaparak “milli güvenlik sorunu” eleştirisinde bulunan RTÜK’ün da fonlandığı ortaya çıktı.
 
RTÜK’ün “Kolluk kuvvetleri, yargı mensupları, basın çalışanları ve sivil topluma Avrupa Konseyi standartları ve araçları konusunda eğitimler verilerek yaratılacak farkındalık ile ifade ve medya özgürlüğünün geliştirilmesi” amacıyla Avrupa Konseyi tarafından 3.6 milyon euro (yaklaşık 36 milyon TL) alacağı anlaşıldı.

“Avrupa Standartlarıyla Uyumlu Olarak İfade Özgürlüğü ve Basın Özgürlüğünün Geliştirilmesi” başlıklı proje kapsamında verilecek 3.6 milyon euro için henüz finansman anlaşması imzalanmadı.

Ancak proje kapsamında verilecek para ve planlama ab.gov.tr adresinden çoktan duyuruldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Fon" almaya karşı çıkan RTÜK, Avrupa Konseyi’nden... Sonraki Haber >>

Tesla şimdi de insansı robot yapacağını duyurdu

Tesla şimdi de insansı robot yapacağını duyurdu

Suriye ile İsrail arasında sıcak saatler

Suriye ile İsrail arasında sıcak saatler

Erdoğan şizofren mi oldu yoksa bunun adı başka birşey mi?

Erdoğan şizofren mi oldu yoksa bunun adı başka birşey mi?

Linç edileceğini anlayan hakem, sahada silah çekti

Linç edileceğini anlayan hakem, sahada silah çekti

Gurbetçi vicdanıyla konştu: Benim param burada 10 kat ediyor, bu insanlara üzülüyorum

Gurbetçi vicdanıyla konştu: Benim param burada 10 kat ediyor, bu insanlara üzülüyorum

Alman halkı yardımlarına koşan Time to Help'e minnettar

Alman halkı yardımlarına koşan Time to Help'e minnettar

Kargo uçağıyla ölüme uçan Afganlar, o anlarını kaydetmiş

Kargo uçağıyla ölüme uçan Afganlar, o anlarını kaydetmiş

Taliban militanları, Cumhurbaşkanlığı sarayında spor yapıyor.

Taliban militanları, Cumhurbaşkanlığı sarayında spor yapıyor.

Kabil Havalimanı'ndan korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor

Kabil Havalimanı'ndan korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor

Afganistan’dan uçağın tekerleklerine saklanarak kaçmak isteyen iki kişi düşerek öldü

Afganistan’dan uçağın tekerleklerine saklanarak kaçmak isteyen iki kişi düşerek öldü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:04:11