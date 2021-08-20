"Fon" almaya karşı çıkan RTÜK, Avrupa Konseyi’nden 3.6 milyon fon alacak

Türkiye geçtiğimiz günlerde yabancı kuruluşlardan fon alan medya merkezleri etrafında dönen bir tartışmaya sahne oldu. Özellikle iktidara yakın medya ile iktidar temsilcilerinin “fon almak milli güvenlik sorunudur” temalı açıklaması sıklıkla basına yansıdı. O günlerde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) da tartışmaya katılarak “Medya kuruluşlarının fon alması milli güvenlik sorunu oluşturabilir” açıklaması yaptı. Aynı RTÜK’ün Avrupa Konseyi’nden 3.6 milyon Euro fon alacağı ortaya çıktı.



Odatv’nin aktardığına göre, Türkiye’de medya kuruluşlarının yabancı kurum ve kuruluşlardan fon alması uzun süre tartışılan konuların başında yer almıştı.



Fon alan medya kuruluşlarına ilişkin bir açıklama yaparak “milli güvenlik sorunu” eleştirisinde bulunan RTÜK’ün da fonlandığı ortaya çıktı.



RTÜK’ün “Kolluk kuvvetleri, yargı mensupları, basın çalışanları ve sivil topluma Avrupa Konseyi standartları ve araçları konusunda eğitimler verilerek yaratılacak farkındalık ile ifade ve medya özgürlüğünün geliştirilmesi” amacıyla Avrupa Konseyi tarafından 3.6 milyon euro (yaklaşık 36 milyon TL) alacağı anlaşıldı.



“Avrupa Standartlarıyla Uyumlu Olarak İfade Özgürlüğü ve Basın Özgürlüğünün Geliştirilmesi” başlıklı proje kapsamında verilecek 3.6 milyon euro için henüz finansman anlaşması imzalanmadı.



Ancak proje kapsamında verilecek para ve planlama ab.gov.tr adresinden çoktan duyuruldu.