Fona geçen kurumlarda dev batık

Türkiye Varlık Fonu AŞ, ülkedeki en büyük ve halka ait en kârlı şirketlerinin toplandığı bir havuz konumuna dönüştü.







Bu havuza atılan, başta PTT olmak üzere kârlı şirketlerin olağanüstü zararlar açıklaması son günlerde gündeme gelmişti. Havuza devredilen kamu bankalarının durumu da farklı değil. Üçüncü çeyrek bilançoları, halka ait bu bankaların Varlık Fonu yönetimi altında nasıl eridiğini gözler önüne seriyor.





Varlık Fonu’na devredilmeden önce kârda olan şirketler, devir sonrası zarar ediyor. Fona aktarıldığında kasasında 650 milyon TL olan PTT'nin iki yıllık zararı 900 milyon TL.







Ziraat Bankası’nın görev zararı 2017 yılında 2.1 milyar TL idi. 2018 yılında bu zarar 212 milyon TL artarak, 2.3 milyar liraya ulaştı. Halkbank’ın ise aynı dönemde görev zararı 263 milyon TL artış gösterdi ve 1 milyar 362 milyon TL oldu.





Ekonomide 'yerli ve milli' tartışmaları sürerken, Sayıştay raporları Varlık Fonu'na devredilen kamu işletmelerinin nasıl zarar ettiğini adım adım ortaya çıkardı.





Kamu bankalarının görev zararları Hazine’den kapatılıyor. 2017 ve 2018 yıllarında bankacılık kesimi ve diğer mali kurumlara ödenen para 505 milyon TL artış gösterdi. Bu kurumlara görev zararı olarak 3 milyar 821 milyon TL ödendi. Bu ödemenin yüzde 96’sı, yani 3 milyar 681 milyon TL’si Ziraat ve Halkbank’daki görev zararlarından oluşuyor.





Vakıfbank, daha önce KİT konumundayken AKP iktidarı bu bankayı özel statüye kavuşturdu. Sayıştay denetiminin dışında bırakılan banka iktidarın adeta arpalığına dönüştürüldü. Yandaşlara verdiği yüksek miktardaki kredilerle gündeme gelen Vakıfbank’ın Hazine’ye devredilmesi her türlü zararın 82 milyon yurttaşın sırtına yüklenmesi anlamına geliyor.





KÂRLARDA BÜYÜK ERİME





Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıflar Bankası’nın 2017-2019 bilançolarındaki çeyrek dönemler, toplam zararın büyüklüğünü de ortaya koyuyor. Bu üç bankanın iki yıllık dönemde kâr oranlarında ortalama yüzde 50’nin üzerinde düşüş yaşanmış.





Bankaların vermiş olduğu şüpheli duruma düşen kredilere ayrılan karşılıklarda da büyük artışlar görünüyor.





Hazine’nin fonlaması olmasa kamu bankalarının ayakta kalması mümkün değil. Bir yılda 505 milyon TL artış gösteren görev zararları için sadece iki bankaya; Halkbankası ve Ziraat Bankası’na 3 milyar 681 milyon 742 TL aktarıldı.





2019’un son günlerinde ise Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile havuz müteahhitlerinin borçlarının tamamına Hazine garantisi getirildi. Üstelik söz konusu firmalar kendi kusurlarından kaynaklanacak şekilde borçlarını ödemezlerse bile, Hazine onlar adına kredilerini kapatacak.



