Samanyolu Haber /Ekonomi / Forbes açıkladı: Rihanna resmen milyarder /05 Ağustos 2021 12:14

Forbes açıkladı: Rihanna resmen milyarder

Milyarderler listesine yeni bir isim katıldı. Forbes'a göre 1.7 milyar dolarlık servetiyle listeye giren 33 yaşındaki şarkıcı Rihanna aynı zamanda dünyanın en zengin kadın müzisyeni.

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ABD merkezli iş ve ekonomi dergisi Forbes, şarkıcı Rihanna 1.7 milyar dolarlık servetiyle resmi olarak milyarderler listesine girdi. 'Dünyanın en zengin kadın müzisyeni' unvanını da alan Barbados doğumlu Rihanna'nın tek gelir kaynağı ise müzik sektörü değil.

Asıl adı Robyn Fenty olan 33 yaşındaki Rihanna, servetinin 1.4 milyar dolarlık kısmını, hisselerinin yarısını elinde tuttuğu kozmetik markası Fenty Beauty'ye borçlu. Servetinin geri kalanını ise SavageXFenty ve müzisyenlik/ oyunculuk kariyerinden elde ettiği gelirler oluşturuyor.
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