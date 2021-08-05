Forbes açıkladı: Rihanna resmen milyarder

ABD merkezli iş ve ekonomi dergisi Forbes, şarkıcı Rihanna 1.7 milyar dolarlık servetiyle resmi olarak milyarderler listesine girdi. 'Dünyanın en zengin kadın müzisyeni' unvanını da alan Barbados doğumlu Rihanna'nın tek gelir kaynağı ise müzik sektörü değil.



Asıl adı Robyn Fenty olan 33 yaşındaki Rihanna, servetinin 1.4 milyar dolarlık kısmını, hisselerinin yarısını elinde tuttuğu kozmetik markası Fenty Beauty'ye borçlu. Servetinin geri kalanını ise SavageXFenty ve müzisyenlik/ oyunculuk kariyerinden elde ettiği gelirler oluşturuyor.