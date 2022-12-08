Forbes duyurdu: Elon Musk koltuğunu kaybetmek üzere

Dünyanın en zengin insanı konumunda bulunan Twitter ve Tesla CEO’su Elon Musk, bu sıfatını Fransız milyardere kaybetmek üzere. Ünlü milyarder, dün kısa bir süre için Forbes’in “Gerçek Zamanlı Milyarderler” listesinde ikinci sıraya geriledi.







Lüks tüketim ürünleri üreten Fransız Bernard Arnault, dün kısa bir süre için Musk’ı geride bıraktı. Forbes’a göre an itibariyle Musk’ın serveti 185,4 milyar dolar civarında. Arnault’un serveti ise 184,7 milyar dolar olarak tahmin ediliyor.





FARK KAPANDI

Forbes’tan yapılan değerlendirmede, “İki milyarderin serveti neredeyse aynı. Sadece bir kaç yüz milyon dolar fark var. Bu yüzden Forbes’un dünyanın en zenginleri sıralamasında yer değiştirmeye devam etmeleri şaşırtıcı olmayacak” dedi.





İçerisinde Louis Vuitton, Hennessy gibi markaları da barındıran Arnault’un şirketi LVMH’nin hisseleri bu yıl çoğunlukla yatay seyretmişti. Ancak Musk’ın sahibi olduğu Tesla’nın hisseleri 2022’de yüzde 56 değer kaybetti. Bu da iki milyarder arasındaki aranın kapanmasına neden oldu. Musk ayrıca bu yıl Twitter’ı satın almak için de yüklü miktarda Tesla hissesi satmıştı.





Forbes da bu gelişmenin “Tesla’nın hisse fiyatında dramatik bir düşüş” yaşamasından kaynaklandığını söyledi. Forbes’a göre Musk’ın serveti Kasım 2021’de 320 milyar dolarla zirveye ulaşmıştı.





HİNT MİLYARDER ÜÇÜNCÜ SIRADA

Listede üçüncü sırada ise Hint milyarder Gautam Adani bulunuyor. Adani’nin serveti 135,6 milyar dolar civarında. Dördüncü sırada ise 111,8 milyar dolarlık serveti ile Amazon’un kurucusu Jeff Bezos bulunuyor.





Bloomberg’in Milyarderler Endeksi’nde ise Musk, 179 milyar dolarlık net servetiyle birinci sırada yer alırken Arnault, 165 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada yer alıyor. Bloomberg listesi her gün piyasa kapandıktan sonra güncelleniyor.





Ancak hesaplama yöntemlerindeki farklılıklar ve Musk’ın sahibi olduğu SpaceX, Neuralink gibi yatırımların değerini hesaplamaktaki zorluklar nedeniyle iki listedeki sonuç birbirinden farklı olabiliyor.







