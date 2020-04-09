Samanyolu Haber /Dünya / Forbes en zenginleri açıkladı /09 Nisan 2020 14:54

Forbes en zenginleri açıkladı

Forbes dergisi 2020 dünyanın en zenginleri listesini hazırladı. Korona virüs sebebiyle bu seneki listede değişiklik var.

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Dergi, listeye 18 Mart itibarıyla son şeklini verdiklerini belirtirken, hesaplamalarına göre dünya genelinde 2 bin 95 milyarder bulunduğunu ve bu sayının geçen yıla göre 58 eksik olduğunu duyurdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını en çok Avrupa ve ABD’de hayatı felç ederken küresel hisse senedi piyasalarının çökmesine ve birçok servetin dibe vurmasına da yol açtı.

Dünyanın en zenginlerinin bu salgından “muaf olmadığını” vurgulayan Forbes, listedeki 51 milyarderin mal varlığının geçen yıla kıyasla azaldığını belirtti.

Independent Türkçe’de yer alan habere göre, 2019’la karşılaştırıldığında dünya milyarderlerinin toplam mal varlığı 700 milyar dolar azalarak 8 trilyon dolar (yaklaşık 54 trilyon TL) oldu.  

Derginin yaptığı hesaplamalara göre geçen yılki listeden 267 kişi düştü, bugünlerin favori uygulaması Zoom’un patronu dahil 178 yeni isim eklendi.

Milyarderlerin toplam mal varlığıysa 2019’a kıyasla 700 milyar dolar azaldı.

Walmart servetinin mirasçısı Alice Walton dünyanın en zengin kadını olarak 9. sırada yerini alırken, Forbes, dünyanın en zengin milyarderleri listesinde 241 kadın olduğunu, içlerinden 7’sinin servetlerini eşleri, kardeşleri ya da çocuklarıyla paylaştığını aktardı.

Dergi, geçen yılki listeden 267 kişinin düştüğünü belirtirken, içlerinden 21’inin de yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Bununla birlikte 20 ülkeden 178 isim listeye ilk kez girdi. Bunlar arasında, salgın nedeniyle dünya genelinde milyonlarca kişinin eve kapandığı sırada popülaritesi artan video uygulaması Zoom’un kurucusu ve CEO'su Eric Yuan gibi isimlerin olması dikkati çekti.

ABD, 614 zenginle en çok milyarder çıkaran ülke olma konumunu korurken, onu izleyen Çin’dense 456 isim çıktı.

Listenin ilk 10 sıralamasında yer alan isimler şöyle:

1. Jeff Bezos, 113 milyar dolar (ABD, Amazon'un CEO’su)

2. Bill Gates, 98 milyar dolar (ABD, Microsoft’un kurucusu)

3. Bernard Arnault ve ailesi, 76 milyar dolar (Fransa, LVMH CEO’su)

4. Warren Buffett, 67,5 milyar dolar (ABD, yatırım şirketi Berkshire Hathaway’in sahibi)

5. Larry Ellison, 59 milyar dolar (ABD, yazılım şirketi Oracle’ın kurucusu)

6. Amancio Ortega, 55,1 milyar dolar (İspanya, Zara’nın sahibi)

7. Mark Zuckerberg, 54,7 milyar dolar (ABD, Facebook’un kurucusu ve CEO’su)

8. Jim Walton, 54,6 milyar dolar (ABD, Walmart)

9. Alice Walton, 54,4 milyar dolar (ABD, Walmart)

10. Rob Walton, 54,1 milyar dolar (ABD, Walmart)
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