Ford, Köln fabrikasında bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı: Sendikalar tepkili

ABD merkezli otomobil üreticisi Ford, elektrikli araç satışlarının düşmesi üzerine Almanya'nın Köln kentindeki tesislerde bin kişilik ek işten çıkarma planı açıkladı.

ABD merkezli otomotiv üreticisi Ford, elektrikli araçlara yönelik zayıf talep nedeniyle Almanya’nın Köln kentindeki fabrikasında bin kişilik istihdam kesintisine gidiyor.

Şirketten yapılan açıklamada, üretimin ocak ayından itibaren iki vardiyadan tek vardiyaya düşürüleceği ve bu kapsamda personel sayısının azaltılacağı bildirildi. Çalışanlara gönüllü olarak işten ayrılmaları halinde kıdem tazminatı paketleri veya kısmi emeklilik imkânı sunulacağı kaydedildi.

Ford, 2024 başında açıkladığı yeniden yapılanma programı kapsamında, 2027 sonuna kadar Almanya’daki yönetim, ürün geliştirme ve idari birimlerde 2 bin 900 kişilik istihdamı azaltmayı hedeflemişti. Yeni planla birlikte üretim hattı da kesintilerden etkilenecek.

1930’DAN BERİ KÖLN’DE ARAÇ ÜRETİYOR

Ford, 1930’dan bu yana faaliyet gösterdiği Köln’de fosil yakıtlı araç üretimine 2023’te son vererek yaklaşık 2 milyar euro yatırımla tesisi tamamen elektrikli araç üretecek şekilde dönüştürmüştü. Ancak şirketin piyasaya sürdüğü elektrikli modellerin pahalı olması ve hükümetin elektrikli araç teşviklerini geri çekmesi satışları olumsuz etkiledi.

IG Metall sendikası şirket yönetiminin aldığı karara tepki göstererek, işçilerin Köln fabrikasının geleceğine dair kaygılarının arttığını bildirdi. Sendika temsilcisi David Lüdtke, “İki vardiyadan tek vardiyaya geçiş, Köln fabrikası için kötü bir işaret. Şirketin yanlış model politikaları bugünkü sıkıntıların temel nedeni” dedi.
